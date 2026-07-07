Cirkusu nema kraja, Englezi najavili žalbu zbog crvenog kartona

Fudbalski savez Engleske razmatra mogućnost žalbe na crveni karton koji je dobio reprezentativac Džarel Kvansa u utakmici protiv Meksika, u osmini finala Svetskog prvenstva, preneli su britanski mediji.

Kvansa je dobio crveni karton u 54. minutu utakmice u kojoj je Engleska rano jutros pobedila Meksiko 3:2 u Meksiko Sitiju i plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva. Taj start je ocenjen kao ozbiljan i Kvansa bi mogao da bude suspendovan na dve utakmice. Engleski savez razmatra opcije, nakon što je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA ) odložila suspenziju od jedne utakmice američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu, posle intervencije predsednika SAD