Da li Veselin Milić može da se vrati u fotelju prvog policajca Beograda: Da li mu je MUP "odškrinuo" vrata šturim saopštenjem o smeni?

Nova pre 1 sat
Da li Veselin Milić može da se vrati u fotelju prvog policajca Beograda: Da li mu je MUP "odškrinuo" vrata šturim saopštenjem…

Bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić pušten je da se brani sa slobode, a njegova situacija se bitno promenila od momenta hapšenja, jer je "otpalo" krivično delo pomaganja, a ostalo samo neprijavljivanje krivičnog dela. Postavlja se pitanje da li Milić može da se ponovo vrati u srpsku policiju, a prema rečima sagovornika Nova.rs, to je sasvim realna mogućnost.

Veselin Milić je uhapšen 15. maja, tri dana nakon ubistva Aleksandra Nešovića Baje, zajedno sa trojicom policajaca iz svoje pratnje. U naredbi za sprovođenje istrage pisalo je da je Milić namamio Aleksandra Nešovića, a na teret mu je stavljeno prikrivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Milić je ubrzo i smenjen sa mesta načelnika, ali od tada je slučaj protiv njega počeo da se "kruni", pa je na kraju Milić pušten da se brani sa
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