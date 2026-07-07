Dramatično upozorenje SZO: Već se formira novi toplotni talas, ovo moramo hitno da ispravimo pre nego što stigne

"Najalarmantniji propust jeste to što ni polovina zemalja evropskog regiona nema nacionalni akcioni plan za zaštitu zdravlja od ekstremnih vrućina."

"Novi toplotni talas već se formira iznad Atlantika. Prema prognozama, u Portugalu i na jugu Španije temperature će ove nedelje dostići 43 stepena Celzijusa. Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju se za novi udar ekstremnih vrućina, dok se delovi centralne Azije već suočavaju sa temperaturama višim od 40 stepeni", upozorio je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu, dr Hans Henri P. Kluge. Zbog ove hitne i ozbiljne situacije, šef SZO