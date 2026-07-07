Petoro povređenih u sudaru autobusa, kombija i auta: Teška nerseća kod Šapca, sva tri vozila izgorela

Nova pre 1 sat
Petoro povređenih u sudaru autobusa, kombija i auta: Teška nerseća kod Šapca, sva tri vozila izgorela

Pet osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 10 časova dogodila kod mesta Platičevo, u blizini Šapca, kada su se sudarili autobus, kombi i putnički automobil.

Posle sudara izbio je požar u kojem su sva tri vozila potpuno izgorela. Na lice mesta upućeni su vatrogasci-spasioci iz Rume i Šapca, koji su ugasili vatru. Svi putnici iz autobusa blagovremeno su evakuisani, dok je Služba hitne pomoći iz Šapca tri povređene osobe prevezla u Urgentni centar. Dve osobe su se naknadno javile u Urgentni centar u Šapcu. Povređeni su zadobili lakše povrede, saznaje RTS. Saobraćaj na toj deonici puta bio je obustavljen i preusmeravan na
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