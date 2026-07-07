Surov kraj američkog sna o osvajanju Svetskog prvenstva, Belgija pregazila Amerikance, pukom srećom sprečena katastrofa

Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Sijetlu sa 4:1 savladala reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država.

Iako je ulog plasman među osam najboljih selekcija planete, utakmica je započela u znaku Folarina Baloguna, koji je uprkos isključenju na utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine dobio pravo da zaigra na susretu protiv Belgije, nakon što je FIFA, nakon urgencija od strane Donalda Trampa, odlučila da kaznu od jedne utakmice koju bi Balogun prema pravilu trebalo da odsluži - suspenduje na period od godinu dana. No, sve to je samo dodatno motivisalo