Više javno tužilaštvo negira da je spise predmeta koji se odnose na Veselina Milića prosledilo Prvom tužilaštvu

Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da nisu tačni navodi portala Nova.rs da je ovo tužilaštvo prosledilo spise predmeta protiv bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina M. Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Protiv Veselina M. je pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku sprovođenje dokaznih radnji zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u okviru istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu „27“. Plasiranje netačnih vesti kojima se javnost dovodi u zabludu, kao i objavljivanje zapisnika o saslušanju okrivljenih i zapisnika o ispitivanju svedoka sve u cilju