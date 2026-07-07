Više javno tužilaštvo negira da je spise predmeta koji se odnose na Veselina Milića prosledilo Prvom tužilaštvu

Nova pre 33 minuta
Više javno tužilaštvo negira da je spise predmeta koji se odnose na Veselina Milića prosledilo Prvom tužilaštvu

Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da nisu tačni navodi portala Nova.rs da je ovo tužilaštvo prosledilo spise predmeta protiv bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina M. Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Protiv Veselina M. je pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku sprovođenje dokaznih radnji zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u okviru istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu „27“. Plasiranje netačnih vesti kojima se javnost dovodi u zabludu, kao i objavljivanje zapisnika o saslušanju okrivljenih i zapisnika o ispitivanju svedoka sve u cilju
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