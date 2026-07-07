Džastin Smit novi košarkaš Budućnosti iz Podgorice

Politika pre 59 minuta
Džastin Smit novi košarkaš Budućnosti iz Podgorice

Američki košarkaš je prošle sezone u Evrokupu prosečno beležio 11,6 poena i 3,8 skokova

PODGORICA – Američki košarkaš Džastin Smit novi je igrač Budućnosti, saopštio je danas klub iz Podgorice. Smit (27) u Budućnost dolazi iz Hapoel Jerusalima, za koji je igrao prethodne dve godine. „Smit pokriva pozicije četiri i pet, mada je u izraelskom timu više vremena provodio na petici. Reč je o igraču izuzetnih atletskih sposobnosti, velikog intenziteta i profilu koji modernoj košarci donosi ono što je danas najtraženije kod visokih igrača: brzinu,
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