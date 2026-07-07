Francuska savladala Finsku, Slovenija poražena od Švedske

Košarkaši Švedske savladali su u Ljubljani selekciju Slovenije 88:79 u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe H

PO – Muška košarkaška reprezentacija Francuske pobedila je večeras u Pou selekciju Finske rezultatom 98:69 u meču poslednjeg, šestog kola grupe G prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u Kataru 2027. godine. Najefikasniji u selekciji Francuske bili su Eli Okobo i Maksim Rejno, koji su postigli po 16 poena. U reprezentaciji Finske najbolji su bili Mikael Jantunen i Lauri Markanen sa po 14 poena. U drugom meču šestog kola grupe G,