Kalibaf najavio kaznu za agresore i konačnu osvetu uz oslobođenje Jerusalima

Šef iranskog parlamenta zapretio „arogantnim silama“ na sahrani Hamneija

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf zahvalio je danas građanima na učešću u pogrebnoj povorci poginulog vođe Islamske revolucije Alija Hamneija, poručivši da će oni koji su izvršili agresiju na teritoriju Irana i koji su odgovorni za ubistva iranskih mučenika, biti kažnjeni za svoje postupke, dok će, kako je naveo, konačni čin osvete protiv „arogantnih sila" biti ostvaren oslobođenjem Svetog Kudsa (Jerusalima). U poruci upućenoj građanima Irana,