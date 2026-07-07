Španija u 91. minutu savladala Portugal i prošla u četvrtfinale

Kristijano Ronaldo u suzama završio nastup na svom poslednjem planetarnom šampionatu

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Arlingtonu u osmini finala pobedila selekciju Portugala rezultatom 1:0 (1:0). Jedini gol na utakmici postigao je Mikel Merino u 90+1. minutu. Fudbaleri Španije će 10. jula u Inglvudu u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv pobednika duela između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, koji je na programu sutra od dva časa po centralnoevropskom vremenu.