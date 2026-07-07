Ukrajinski obaveštajac priznao ubistvo osumnjičene za atentat na Jermolajeva

Politika pre 3 sata
Ukrajinski obaveštajac priznao ubistvo osumnjičene za atentat na Jermolajeva

Osumnjičeni je izjavio da je ubistvo počinio zajedno sa saučesnikom, navodeći da je bio u kontaktu sa osumnjičenom Anastasijom Berezovskom

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je potvrdila hapšenje dve osobe u okviru istrage ubistva žene osumnjičene za atentat na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva. Kako su naveli u resoru, aktivni pripadnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) priznao da je ubio osumnjičenu. U SBU-u su na Telegramu naglasili da je druga uhapšena osoba bivši pripadnik ukrajinskih organa reda. Kako prenose „Izvestija", osumnjičeni je izjavio da je ubistvo
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