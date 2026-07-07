Gradonačelnik: Ka Moskovskoj oblasti prethodne noći lansirano više od 430 ukrajinskih dronova

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Gradonačelnik: Ka Moskovskoj oblasti prethodne noći lansirano više od 430 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je rano jutros da je Ukrajina tokom prethodne noći lansirala više od 430 dronova ka glavnom gradu Rusije. „Tokom prethodne noći, više od 430 dronova je letelo ka Moskovskoj oblasti.

Većinu su neutralisale snage protivvazdušne odbrane sa velikog dometa“, rekao je Sobjanjin na Telegramu. Gradonačelnik Moskve je dodao da je 36 „neprijateljskih dronova“ uništeno dok su se približavali glavnom gradu. Napad se dogodio uoči današnjeg početka dvodnevnog samita lidera NATO u Ankari kojem će prisustvovati i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
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