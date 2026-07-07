Na današnji dan: Umro Artur Konan Dojl, u Beogradu počeli protesti zbog vraćanja policijskog časa

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 7. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1307 - Umro je engleski kralj Eduard I na putu prema Škotskoj, gde je krenuo da uguši ustanak. 1572 - Umro je Sigismund II August, poslednji poljski kralj iz dinastije Jageloviča. Tokom njegove vladavine (od 1548) stvorena je unija Poljske, Litvanije i Zapadne Prusije (Lublinska unija 1569). Proglasio je 1572. opštu slobodu veroispovesti. 1585 - Pod pritiskom katoličke "Svete lige" francuski kralj Anri III izdao je Nemurski edikt protiv hugenota. 1752 - Rođen je