Nakon protesta malinara: Predsednik opštine Arilje obećao razgovor sa Ministarstvom i otkupljivačima

Predsednik udruženja proizvođača malina "Vilamet", čiji su članovi danas protestovali ispred opštine Arilje, Mileta Pilčević rekao je da im je predsednik te lokalne samouprave Predrag Maslar obećao pomoć. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Obećao je da će tražiti da Ministarstvo poljoprivrede organizuje sastanak sa otkupljivačima tog voća, kako bi zatražili otkupnu cenu od 550 dinara po kilogramu. "Naš zahtev je da razgovaramo sa otkupljivačima i tražimo otkupnu cenu od bar 550 dinara po kilogramu, umesto što nam nude 400 dinara", rekao je Pilčević. Proizvođači malina iz Arilja i drugih krajeva Srbije danas u podne okupili su se na protestu ispred zgrade opštine Arilje iako, kako su rekli, ništa nisu