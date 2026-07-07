Srbija verovatno neće dobiti zeleno svetlo za otvaranje Klastera 3, jedna zemlja spremna da stavi veto

Radio 021 pre 25 minuta  |  FoNet
Srbija verovatno neće dobiti zeleno svetlo za otvaranje Klastera 3, jedna zemlja spremna da stavi veto

Nastojanje Evropske komisije da pokrene proces pridruživanja Srbije EU otvaranjem Klastera 3 verovatno neće dobiti potrebnu podršku zemalja članica. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je zato što nekoliko država skeptično prema tom potezu, a Holandija je spremna da stavi veto, reklo je za Politiko petoro diplomata i zvaničnika. Neslaganje odražava širu debatu o svrsi proširenja EU, a Evropska komisija sve više predstavlja proširenje kao geopolitički alat za podsticanje zemalja u susedstvu bloka da teže bližim vezama sa Evropom i da se klone rivalskih sila, prema rečima dvojice zvaničnika. Neke zemlje članice se plaše da bi kandidati za
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