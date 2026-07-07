Sreda u Novom Sadu: Prijatnije vreme uz moguću kišu, a tu su i kulturna dešavanja

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Sreda u Novom Sadu: Prijatnije vreme uz moguću kišu, a tu su i kulturna dešavanja

Pred nama je još jedna letnja sreda u kojoj vas očekuju kulturna dešavanja i prijatno vreme sa mogućom kišom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kao i do sada, vaš portal i radio 021.rs svakog dana su tu da vas obaveste o svim važnim događanjima u glavnom gradu Vojvodine, ali i ostatku zemlje. Bez izuzetka, i ovaj pregled narednog dana, srede. 8. jula počinjemo sa vremenskom prognozom. Vreme Sreda će u Novom Sadu biti malo svežija i moguća je slabija kiša. Minimalna temperatura će biti 20, a maksimalna 27 stepeni. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Trebalo bi da znate... Ulice Sremskih partizana i
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