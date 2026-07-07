U Severnoj Makedoniji litar evrodizela za 54 dinara jeftiniji nego u Srbiji

Litar evrodizela na pumpama u Severnoj Makedoniji od danas košta 82,5 denara, što je za 54 dinara jeftinije nego u Srbiji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije denar vredi 1,89 dinara. Portal Bujanovačke objavio je da je u Severnoj Makedoniji cena benzina "eurosuper 95" 85,5 denara, a "eurosuper 98" 87,5 denara. Litar evrodizela u Srbiji košta 219 dinara (1,87 evra), što znači da je u Makedoniji jeftiniji za oko 54 dinara, naveo je portal. U Crnoj Gori litar evrodizela košta 1,58 evra, u Bugarskoj 1,45 evra, u Bosni i Hercegovini 2,7 konvertibilnih maraka (160 dinara), a na