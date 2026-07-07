Đoković i Ože-Alijasim čekaju i dalje, odužio se meč Zvereva i Lehečke (RTS 1, oko 18.30)

RTS pre 9 minuta
Đoković i Ože-Alijasim čekaju i dalje, odužio se meč Zvereva i Lehečke (RTS 1, oko 18.30)

Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Vimbldona sa Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom. Meč najverovatnije počinje posle 18 časova uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Tok susreta i komentar možete da ispratite i na našem protalu.

U polufinalu čeka Siner Ako Đoković uspe da savlada Ože-Alijasima, u polufinalu će igrati protiv prvog tenisera sveta - Italijana Janika Sinera. On je bio bolji od Jana-Lenarda Štrufa sa 3:0. Marching on, @janniksin style. #Wimbledon pic.twitter.com/S1NoxntaOQ— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026 Čeka se kraj Lehečke i Zvereva Na Centralnom terenu trenutno igraju Jirži Lehečka i Aleksander Zverev, a Nemac vodi sa 2:1 u setovima. Posle njih na teren će Novak.
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