Kalibaf: Konačni čin osvete biće oslobođenje Jerusalima; Rute: Evropa bila ključna za operaciju SAD

RTS pre 33 minuta
Kalibaf: Konačni čin osvete biće oslobođenje Jerusalima; Rute: Evropa bila ključna za operaciju SAD

Nakon Teherana, komemoracija vrhovnom verskom vođu Irana ajatolahu Aliju Hamneiju se nastavlja u Komu, gde su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf zahvalio je građanima na učešću u pogrebnoj povorci, ističući da će konačni čin osvete Irana biće oslobođenje Jerusalima. Sa druge strane, generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da su evropske zemlje bile ključne za kampanju bombardovanja Irana.

12:53 Vadeful: Slabljenje Palestinske uprave nije u interesu Izraela Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da slabljenje Palestinske uprave ne bi doprinelo bezbednosti Izraela i da bi moglo da stvori vakuum koji bi popunile radikalnije snage. "Palestinska uprava nije savršena i hitno joj je potrebna reforma. Međutim, njeno slabljenje ne služi bezbednosti Izraela, već bi moglo da stvori vakuum koji bi popunile druge, radikalnije snage", rekao je
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