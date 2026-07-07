Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsedničke izbore

RTS pre 9 minuta
Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsedničke izbore

Liderka poslaničke grupe francuskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen potvrdila je da će biti kandidatkinja na predsedničkim izborima 2027. godine, uprkos tome što je u žalbenom postupku osuđena zbog pronevere javnih sredstava u Evropskom parlamentu. Najavila je i žalbu na odluku suda.

"Kampanja počinje večeras", poručila je Marin Le Pen u intervjuu za francusku televiziju koji se emitovao u udarnom terminu. Naglasila je da je zadovoljna što joj je vraćeno pravo da se kandiduje. "Srećna sam što je Francuzima vraćena sloboda da glasaju i što mi je sud vratio pravo da budem birana", rekla je Le Penova. Najavila je da će uložiti žalbu Kasacionom sudu na presudu Apelacionog suda u Parizu. Naglasila je da će "koristiti sve pravne puteve" da brani
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