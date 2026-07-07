Nastavlja se komemoracija Hamneiju u Komu; Aksios: Iran ispalio dve rakete na brodove u Ormuzu

Nakon Teherana, komemoracija vrhovnom verskom vođu Irana ajatolahu Aliju Hamneiju se nastavlja u Komu, gde su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, prenosi portal Aksios.

07:33 Bagei: Hamnei ostavio nasleđe koje prevazilazi puko ime ili epohu Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei osvrnuo se na ceremoniju sahrane stradalog vrhovnog verskog lidera Alija Hamneija rekavši da je ono što je ajatolah Hamnei ostavio kao nasleđe prevazilazi puko ime ili epohu jer je to "nasleđe vere u sebe, težnje ka dostojanstvu, borbe za nezavisnost, rodoljublja i nepokolebljivosti pred olujama nedaća". Nakon objavljivanja snimka