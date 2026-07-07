Ože-Alijasim osvojio drugi set, Đoković propustio priliku za povratak (RTS 1)

Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Vimbldona sa Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Tok susreta i komentar možete da ispratite i na našem protalu.

Težak start Novaka u trećem setu - 7:6, 3:6, 1:0 Imao je 40:0 Đoković, ali je rival osvojio tri poena uzastopno. Nešto teže se kreće Đoković, mada to je možda samo trenutni utisak. Posle šest minuta koliko je trajao gem, nekako se Đoković dobrim servisom iščušao. Rezime drugog seta... Ože-Alijasim je u drugom setu podigao nivo igre i prvi uspeo da napravi brejk na meču. Kanađanin je nastavio da dominira servisom, posebno prvim udarcem, i gotovo bez greške osvajao