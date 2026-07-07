Pomeren meč Đokovića na Vimbldonu – organizatori u ponoć doneli odluku

Meč Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona u utorak ipak neće biti drugi, već treći susret po redu na Centralnom terenu.

Organizatori Vimbldona saopštili su u ponedeljak kasno uveče da će Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim ipak nešto kasnije izaći na Centralni teren. Razlog za to je što je susret Aleksandera Zvereva i Jiržija Lehečke morao da bude prekinut pri vođstvu Nemca od 2:0 u setovima. Vimbldon je poznat po striktnim pravilima koja važe u tom delu Londona, po kojem sportske manifestacije ne smeju da stvaraju buku nakon 23 časa po lokalnom, odnosno ponoći po srednjeevropskom