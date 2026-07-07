Poslanici nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

RTS pre 1 sat
Poslanici nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

Na dnevnom redu osmog vanrednog zasedanja Skupštine Srbije su, između ostalog, izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Pred poslanicima je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima. Takođe, raspravlja se i o Predlogu zakona o oružju i municiji, izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i o Predlogu zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza. Na dnevnom
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