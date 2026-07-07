Predsednici parlamenata država kandidata za EU na skupu u Beogradu; Vučić: Nisam optimista, važno je da sarađujemo

RTS pre 33 minuta
Predsednici parlamenata država kandidata za EU na skupu u Beogradu; Vučić: Nisam optimista, važno je da sarađujemo

U Palati "Srbija" počela je Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.

Obraćanja Ane Brnabić, Ruslana Stefančuka i Aleksandra Vučića Vučić: Nisam optimista kada je reč o brzom članstvu u EU Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. "Nisam optimista po pitanju brzog članstva u EU za bilo koga od nas. Gledali su me kao pesimistu i opreznog čoveka, ali je očigledno da sam bio u pravu. Ne mislim da će EU u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o
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