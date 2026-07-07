Prevrnuo se automobil na Goliji – stradao dečak, troje povređenih

RTS pre 23 minuta
Prevrnuo se automobil na Goliji – stradao dečak, troje povređenih

Petnaestogodišnjak je ispao iz automobila, koji se prevrnuo u saobraćajnoj nesreći na Goliji. Tri osobe su povređene, od kojih jedna teže.

Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila, koje se prevrnulo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, saznaje RTS. Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik. Policija i vatrogasci-spasioci još uvek su na terenu.
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