Sudar autobusa i dva automobila u Batajnici, teško povređen muškarac

RTS pre 54 minuta
Sudar autobusa i dva automobila u Batajnici, teško povređen muškarac

Muškarac prevezen u Urgentni centar u Beogradu, tokom noći, posle sudara u Batajnici.

Na uglu ulica Majora Radosavljevića i Stevana Dubajića u Batajnici dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i dva automobila, 55 minuta posle ponoći. Kako je rečeno u Hitnoj pomoći N. N. osoba je zadobila teške povrede opasne po život i ona je prevezena u Urgentni centar na reanimaciju. Ekipe Hitne pomoći protekle noći su intervenisale ukupno 103 puta, od toga je 29 intervencija obavljeno na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog
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