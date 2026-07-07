Sudar autobusa i dva automobila u Batajnici, teško povređen muškarac

Muškarac prevezen u Urgentni centar u Beogradu, tokom noći, posle sudara u Batajnici.

Na uglu ulica Majora Radosavljevića i Stevana Dubajića u Batajnici dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i dva automobila, 55 minuta posle ponoći. Kako je rečeno u Hitnoj pomoći N. N. osoba je zadobila teške povrede opasne po život i ona je prevezena u Urgentni centar na reanimaciju. Ekipe Hitne pomoći protekle noći su intervenisale ukupno 103 puta, od toga je 29 intervencija obavljeno na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog