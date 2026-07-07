Švajcarska i Kolumbija za četvrtfinale Mundijala (RTS 1, 22.00)

Fudbalske reprezentacije Švajcarske i Kolumbije sastaju se u osmini finala Svetskog prvenstva. Direktan prenos je na Prvom programu od 22.00, a tok meča koji se igra na stadionu Bi-Si Plejs u Vankuveru pratite i na našem portalu. Pobednika čeka mesto među osam najboljih timova na turniru.

Obe ekipe ulaze u duel neporažene, a tokom dosadašnjeg dela Mundijala demonstrirale su zavidnu formu tokom grupne faze i prvog kola nokaut runde. Švajcarska je postepeno podizala nivo igre nakon početnog remija sa Katarom, Kolumbija od starta turnira deluje kao jedan od najstabilnijih timova, posebno u defanzivnom segmentu. Predstojeći meč predstavlja klasičan taktički sudar organizovane evropske ekipe i energičnog južnoameričkog tima, što ga čini jednim od