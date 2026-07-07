Tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu; Kalibaf: Konačni čin osvete biće oslobođenje Jerusalima

RTS pre 1 sat
Tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu; Kalibaf: Konačni čin osvete biće oslobođenje Jerusalima

Kovčeg ubijenog iranskog vrhovnog vođe stigao je u irački sveti grad Nadžaf. Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf zahvalio je građanima na učešću u pogrebnoj povorci, ističući da će konačni čin osvete Irana biće oslobođenje Jerusalima. Sa druge strane, generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da su evropske zemlje bile ključne za kampanju bombardovanja Irana.

20:56 Nafta poskupela više od dva odsto zbog napada na brodove u Ormuskom moreuzu Cene nafte porasle su danas za više od dva odsto, nakon napada na komercijalne brodove u i oko Ormuskog moreuza, koji su ponovo podstakli strahove od poremećaja u snabdevanju energentima. Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 74 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 70 dolara, preneo je Trejding ekonomiks. 20:38 Kovčeg ubijenog iranskog vrhovnog vođe stigao
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