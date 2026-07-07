Dvodnevni samit NATO u Ankari, u fokusu veća izdvajanja za odbranu

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Dvodnevni samit NATO u Ankari, u fokusu veća izdvajanja za odbranu

ANKARA - U Ankari danas i sutra se održava samit NATO, na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice Alijanse, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa.

U fokusu je postizanje napretka po pitanju izdvajanja za odbranu Alijanse, s obzirom na učestale pritiske američkog predsednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu, kao i na jačanju odbrambene industrijske proizvodnje, javlja Rojters. Česte kritike Trampa na račun NATO, uz najavljeno povlačenje trupa iz Evrope i šestomesečnu reviziju američkog vojnog prisustva na kontinentu, doprinele su neizvesnosti unutar Alijanse, navodi agencija. Lideri 32 zemlje članice
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