Eksplozija u Damasku, povređeno 18 ljudi, Makron bezbedan i zdrav

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
Eksplozija u Damasku, povređeno 18 ljudi, Makron bezbedan i zdrav

DAMAKS - Najmanje 18 ljudi je povređeno u eksploziji koja se dogodila danas u glavnom gradu sirije Damasku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo je da su među povređenima i četvorica policajaca, prenosi državna agencija Sana. Eksplozija se dogodila u trenutku kada u Damasku boravi predsednik Francuske Emanuel Makron, koji se sastaje sa sirijskim predsednikom Ahmedom al Šarom. Francuski Mond prenosi, pozivajući se na bezbednosne izvore, da su eksplodirale dve naprave i da je jedna od bombi bila postavljena u kantu za smeće, a druga u vozilo blizu hotela
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