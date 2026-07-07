Ivandan – praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja

NOVI SAD - Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 7. jula obeležavaju Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznato kao Ivandan. Ovaj praznik posvećen je svetitelju koji je, prema hrišćanskom učenju, krstio Isusa Hrista u reci Jordan i najavio njegov dolazak.

Sveti Jovan Krstitelj zauzima posebno mesto u hrišćanstvu kao poslednji starozavetni prorok i prvi svedok Hristovog dolaska. Njegovo rođenje, prema Svetom pismu, dogodilo se šest meseci pre Hristovog, zbog čega se praznik obeležava 7. jula po gregorijanskom kalendaru, odnosno 24. juna po julijanskom kalendaru. Ivandan je u srpskoj narodnoj tradiciji povezan sa brojnim običajima. Veruje se da bilje ubrano uoči ili na sam praznik ima posebna lekovita svojstva, pa se