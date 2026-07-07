Kako je nekadašnja fabrika postala jedan od simbola novog Novog Sada?

RTV pre 24 minuta  |  RTV (Maja Mitrović)
Kako je nekadašnja fabrika postala jedan od simbola novog Novog Sada?

NOVI SAD - Većina Novosađana danas Distrikt poznaje kao mesto koncerata, izložbi, festivala i umetničkih događaja. Malo je, međutim, onih koji znaju da je ovaj prostor pre samo nekoliko decenija bio velika industrijska zona, a da njegova priča počinje još početkom prošlog veka.

Upravo tom neispričanom istorijom bavi se stalna multimedijalna postavka „Duh mesta – prvi vek Distrikta", smeštena u Kreativnom distriktu. To nije klasična muzejska izložba sa eksponatima iza stakla, već svojevrsno putovanje kroz sto godina jednog prostora koji je zajedno sa gradom prolazio kroz uspone, ratove, razaranja i preporod. Izložba je podeljena u šest tematskih celina, koje prate razvoj Distrikta od osnivanja fabrike „Braća Kramer", preko perioda
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