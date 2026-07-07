Marin Le Pen osuđena na tri godine zatvora, jednu mora da izdrži uz elektronski nadzor

PARIZ - Liderka francuske krajnje desnice Marin Le Pen osuđena je danas u žalbenom postupku na tri godine zatvora, od kojih dve godine uslovno, uz nošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno.

Njoj je Apelacioni sud izrekao tu kaznu u slučaju zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta za asistente poslanika, javljaju francuski mediji. Le Pen nakon presude nije davala komentare, a BFM podseća da je ona u februaru izjavila da "nije moguće" voditi kampanju za predsedničke izbore 18. aprila i 2. maja 2027. godine sa elektronskom nanogicom. Ona bi trebalo da prepusti mesto kandidata Žordanu Bardeli (30). Odluka o tome mogla bi da bude objavljena večeras u