Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije

BEOGRAD - Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su u 10 časova vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Sednici predsedava potpredsednica Skupštine Marina Raguš, a prisustvuje 99 narodnih poslanika. Kao i svakog utorka, poslanici na početku rada postavljaju pitanja. Posle poslaničkih pitanja, biće nastavljen objedinjeni načelni pretres o svih 18 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim
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