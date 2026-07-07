Nastavljeno vanredno zasedanje Skupštine Srbije

BEOGRAD - Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su u 10 časova vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Sednici predsedava potpredsednica Skupštine Marina Raguš, a prisustvuje 99 narodnih poslanika. Kao i svakog utorka, poslanici na početku rada postavljaju pitanja. Posle poslaničkih pitanja, biće nastavljen objedinjeni načelni pretres o svih 18 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim