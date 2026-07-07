Poslanici nastavljaju načelnu raspravu po svih 18 tačaka dnevnog reda

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Poslanici nastavljaju načelnu raspravu po svih 18 tačaka dnevnog reda

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja.

Na dnevnom su, između ostalog, izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima. Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama
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