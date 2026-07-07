Poslanici raspravljaju o tačkama dnevnog reda, najviše o zakonu roditelj negovatelj

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Poslanici raspravljaju o tačkama dnevnog reda, najviše o zakonu roditelj negovatelj

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije na vanrednom zasedanju raspravljaju po tačkama dnevnog reda, a najviše o Predlogu zakona roditelj - negovatelj.

Poslanik SPS-a Uglješa Marković pohvalio je Predlog zakona roditelj - negovatelj i naveo da taj zakon ne zaslužuje da se poslanici raspravljaju oko toga ko ga je prvi predložio. "Mislim da je veoma značajno i važno da po prvi put jednu grupaciju ljudi, koja je do sada bila nevidljiva, koja zaista ima životno ozbiljnih problema, mi normativno prvi put vidimo i nudimo rešenje", istakao je Marković. On je pozvao da se podrži i Predlog autentičnog tumačenja koje se
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