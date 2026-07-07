U Beogradu Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za EU; Vučić: Članstvo u Uniji dugoročni cilj

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug, RTV (Vladimir
U Beogradu Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za EU; Vučić: Članstvo u Uniji dugoročni cilj

BEOGRAD - U Palati Srbija u Beogradu počela je dvodnevna Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.

Konferenciju je svečano otvorila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Vučić sa Stefančukom o bilateralnim odnosima i evropskoj budućnosti Srbije i Ukrajine Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju
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