VJT u Beogradu: Spisi predmeta protiv Milića nisu prosleđeni Prvom osnovnom tužilaštvu

BEOGRAD - Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da nisu tačni navodi portala Nova.rs da je to tužilaštvo prosledilo spise predmeta protiv bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina M. Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

"Protiv Veselina M. je pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku sprovođenje dokaznih radnji zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u okviru istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu '27'", ističe se u saopštenju. Dodaje se da plasiranje netačnih vesti kojima se javnost dovodi u zabludu, kao i objavljivanje zapisnika o saslušanju okrivljenih i zapisnika o