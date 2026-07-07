Uhapšen, pa pušten: Šta se zna o istrazi protiv bivšeg šefa beogradske policije?

Od hapšenja pod sumnjom da je prikrivao ubistvo osobe koja se povezuje s kriminalom, preko odbacivanje dela optužbi, pa do ukidanje pritvora.

To je dosadašnji tok postupka protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, koji je 15. maja uhapšen u okviru istrage ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu u beogradskom naselju Senjak. Osumnjičen da je svesno propustio da prijavi ubistvo, Milić je pušten da se brani da se slobode 6. jula. "Meni je iznenađujuće što je uopšte bio u zatvoru, zato što je dugo godina čovek od potpunog poverenja predstavnika vlasti, ljudi koji su zgazili pravni sistem i