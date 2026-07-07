Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Serbian News Media pre 59 minuta
Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) će na samitu alijanse danas i sutra u Ankari insistirati da države članice ispune svoje obećanje o povećanju odbrambenih izdataka, ali je napredak neujednačen i taj napor već opterećuje neke nacionalne budžete, ocenila je agencije Rojters (Reuters).

Pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), 32 članice ovog vojnog pakta su se na prošlogodišnjem samitu složile da povećaju odbrambene izdatke na pet odsto svog Bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine, što je dvostruko više od kombinovanog nivoa evropskih država i Kanade 2025. godine. Ali od tada su se pojavila dva tabora – jedan, predvođen Nemačkom i pretežno nordijskim i istočnoevropskim zemljama, pronašao je neophodan budžetski prostor za
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Euronews Srbija u Ankari: NATO samit kao prekretnica, na ulicama "opsadno stanje"

Euronews Srbija u Ankari: NATO samit kao prekretnica, na ulicama "opsadno stanje"

Euronews pre 4 minuta
U Ankari počinje samit NATO: U fokusu izdvajanja za odbranu, Ukrajina i Bliski istok

U Ankari počinje samit NATO: U fokusu izdvajanja za odbranu, Ukrajina i Bliski istok

Insajder pre 1 sat
Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

N1 Info pre 1 sat
Danas počinje NATO samit u Ankari: Lideri raspravljaju o Ukrajini i vojnoj potrošnji

Danas počinje NATO samit u Ankari: Lideri raspravljaju o Ukrajini i vojnoj potrošnji

NIN pre 44 minuta
Počinje samit NATO-a

Počinje samit NATO-a

B92 pre 1 sat
Samit NATO-a u Ankari – na stolu vojna industrija i finansiranje evropske bezbednosti

Samit NATO-a u Ankari – na stolu vojna industrija i finansiranje evropske bezbednosti

RTS pre 1 sat
Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari, u fokusu veća izdvajanja za odbranu

Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari, u fokusu veća izdvajanja za odbranu

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOBDPRojtersKanadaNemačkaDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Advokat Terzić o puštanju Milića: Tako važnom čoveku režima će se omogućiti da odgovara za blaže krivično delo

Advokat Terzić o puštanju Milića: Tako važnom čoveku režima će se omogućiti da odgovara za blaže krivično delo

N1 Info pre 14 minuta
SafeJournalists: Zabrane ulaska crnogorskim novinarima moraju biti odmah ukinute

SafeJournalists: Zabrane ulaska crnogorskim novinarima moraju biti odmah ukinute

Cenzolovka pre 29 minuta
Press – ne pucaj 15: Kofer umesto zaštitnog prsluka i nekažnjivost koja traje

Press – ne pucaj 15: Kofer umesto zaštitnog prsluka i nekažnjivost koja traje

Cenzolovka pre 24 minuta
REM kandidati na testu

REM kandidati na testu

Cenzolovka pre 19 minuta
ANEM ALARM: Nedopustiva politika „Sto za jednog… novinara” koja se sprovodi prema novinarima iz Crne Gore

ANEM ALARM: Nedopustiva politika „Sto za jednog… novinara” koja se sprovodi prema novinarima iz Crne Gore

Cenzolovka pre 14 minuta