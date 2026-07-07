Jovanović (CLS): Šapić poslao istoričara na sastanak o krizi javnog prevoza u Beogradu

„Gospodin Šapić ima pravo da smatra da predsednik države ne treba da se meša u gradska pitanja, ali ga to ne oslobađa odgovornosti za kolaps javnog prevoza u Beogradu i za obavezu da odgovori na neka suštinska pitanja“, istakao je Jovanović u saopštenju.

On je Šapiću postavio pitanje da li je tačno da su pre njegovog mandata plaćanja iz budžeta prevoznicima iznosila 30 milijardi dinara, a ove godine čak 50 i gde se „pojede“ 20 milijardi dinara na godišnjem nivou. „Da li je tačno da GSP Beograd duguje dobavljačima 6,7 milijardi dinara i da oni više neće da opslužuju ovo preduzeće, ukoliko im se ne plati“, upitao je Jovanović. Pitao je i da li je tačno da Grad Beograd duguje privatnim prevoznicima 3.9 milijardi