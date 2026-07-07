Nastavak skupštinske sednice sutra od 10 časova

Poslanici u Skupštini Srbije završili su rad nešto pre 18 časova, a nastavak sednice najavljen je za sutra od 10 časova.

Tokom današnje rasprave veliki deo vremena posvećen je Predlogu Zakona roditelj-negovatelj. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamnekovski rekla je da Vlada Srbije nastoji da gradi društvo koje pruža zaštitu osetljivim kategorijama, a da je uvođenje statusa roditelj-negovatelj važna mera koja će hiljadama ljudi olakšati život. Ona je rekla da je suština zakonskog predloga da roditelji koji ne mogu da rade pošto brinu o