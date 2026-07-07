Predsednik opštine Arilje obećao malinarima razgovor sa Ministarstvom i otkupljivačima

Serbian News Media pre 22 minuta
Predsednik opštine Arilje obećao malinarima razgovor sa Ministarstvom i otkupljivačima

„Naš zahtev je da razgovaramo sa otkupljivačima i tražimo otkupnu cenu od bar 550 dinara po kilogramu, umesto što nam nude 400 dinara“, rekao je Pilčević.

Proizvođači malina iz Arilja i drugih krajeva Srbije danas u podne okupili su se na protestu ispred zgrade opštine Arilje iako, kako su rekli, ništa nisu tražili od te lokalne samouprave već su samo želeli da ih „vidi država“. Protest je trajao nekoliko sati, a organizovalo ga je udruženje „Vilamet“. Pilčević je rekao da su maline u ariljskom kraju obrane 70 odsto i da neki otkupljivači plaćaju to voće po akontnoj ceni od oko 400 dinara za kilogram, a neki će
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