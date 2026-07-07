Predsednik parlamenta Ukrajine: Srbi nisu mali Rusi

Serbian News Media pre 9 minuta
Predsednik parlamenta Ukrajine: Srbi nisu mali Rusi
Predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk izjavio je danas u Beogradu da „Srbi nisu mali Rusi“, kao što to nisu ni Ukrajinci, Moldavci i Gruzini, poručivši da su to nezavisni narodi koji pripadaju evropskoj porodici. „Sovjetski savez i Rusija su sejali i nastavljaju da seju neprijateljstva među državama, a ta cena meri se neizmernom ljudskom patnjom. Zato danas u Beogradu želim jasno da kažem – Srbi nisu mali Rusi, Ukrajinci nisu mali Rusi, Moldavci i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Šta je Ruslan Stefančuk poručio u Beogradu?

Šta je Ruslan Stefančuk poručio u Beogradu?

Danas pre 9 minuta
Vučić sa Trampovim savetnikom za duhovna pitanja Markom Bernsom: "Razgovarali smo o jačanju odnosa Srbije i SAD"

Vučić sa Trampovim savetnikom za duhovna pitanja Markom Bernsom: "Razgovarali smo o jačanju odnosa Srbije i SAD"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Mađarski portal analizira Vučićev potez: Ostavka ili novi način da ostane na vlasti?

Mađarski portal analizira Vučićev potez: Ostavka ili novi način da ostane na vlasti?

Radio 021 pre 49 minuta
Vučić: Očekivana rasprava o srpskom u Crnoj Gori, mislio sam da će se baviti unutrašnjim pitanjima

Vučić: Očekivana rasprava o srpskom u Crnoj Gori, mislio sam da će se baviti unutrašnjim pitanjima

Euronews pre 1 sat
Vučić sa Trampovim savetnikom za duhovna pitanja o jačanju odnosa Srbije i SAD i situaciji na Kosovu i Metohiji

Vučić sa Trampovim savetnikom za duhovna pitanja o jačanju odnosa Srbije i SAD i situaciji na Kosovu i Metohiji

RTV pre 2 sata
Vučić se sastao sa Trampovim duhovnim savetnikom pastorom Markom Bernsom

Vučić se sastao sa Trampovim duhovnim savetnikom pastorom Markom Bernsom

Danas pre 1 sat
Ana Brnabić: Upravo u Beogradu počinje novi oblik saradnje kao zajednička inicijativa Srbije i Ukrajine

Ana Brnabić: Upravo u Beogradu počinje novi oblik saradnje kao zajednička inicijativa Srbije i Ukrajine

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijasrbija

Politika, najnovije vesti »

Le Pen može u trku za predsednicu Francuske, ali iz kućnog pritvora

Le Pen može u trku za predsednicu Francuske, ali iz kućnog pritvora

Bloomberg Adria pre 9 minuta
Predsednik parlamenta Ukrajine: Srbi nisu mali Rusi

Predsednik parlamenta Ukrajine: Srbi nisu mali Rusi

Serbian News Media pre 9 minuta
Ministarstvo: Počeo sa radom mobilni kamper za podršku osobama sa invaliditetom

Ministarstvo: Počeo sa radom mobilni kamper za podršku osobama sa invaliditetom

Serbian News Media pre 4 minuta
Šta je Ruslan Stefančuk poručio u Beogradu?

Šta je Ruslan Stefančuk poručio u Beogradu?

Danas pre 9 minuta
Pretres o 18 tačaka dnevnog reda, deo opozicije ometao govor ministarke Đurđević Stamenkovski

Pretres o 18 tačaka dnevnog reda, deo opozicije ometao govor ministarke Đurđević Stamenkovski

RTS pre 8 minuta