VJT: Potvrđena optužnica protiv biznismena Aleksandra Papića

Serbian News Media pre 49 minuta
VJT: Potvrđena optužnica protiv biznismena Aleksandra Papića

Prema saopštenju koje je objavio VJT, sumnja se da je on u tom periodu „izvršio prenos imovine u vrednosti od 72 miliona dinara za koju je znao da potiče od kriminalne delatnosti, a sa namerom da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo“.

Papić je osumnjičen da je od direktora firme „Sirb kar“ doo iz Aranđelovca S.B, za kog je pravosnažno presuđeno da je više putničkih vozila stekao nelegalno, preuzeo devet luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika prodavao. U pitanju su vozila: Bentli Continental, Mercedes Benz A, Porsche Cayenne, Audi Q7, dva vozila BMW X5, Mercedes Benz GLE 400 D, Mercedes Benz GLE COUPE 300 D i BMW X 6 X Drive. Aleksandar Papić je široj javnosti pozanato po
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