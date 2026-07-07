Zelenski: „Rusija želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima“

Serbian News Media pre 1 sat
Zelenski: „Rusija želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima“

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su masovni vazdušni napadi koje je Rusija izvršila u noći između nedelje i ponedeljka, namerno usmereni na civile i infranstrukturu u Ukrajini sa ciljem da se nanese što više patnje i štete.

Zelenski je kasno sinoć na društvenim mrežama rekao da je Rusija tada ispalila 68 raketa, uključujući brojne balističke, kao i više od 350 dronova. Kijev i okolni region bili su glavna meta napada, rekao je Zelenski na Telegramu, optužujući Moskvu „da želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima i Ukrajini“. Zelenski je rekao da se spasilačke operacije nastavljaju, posebno u gradu Višnevo kod Kijeva i dodao da će vlada osloboditi hitna sredstva za pomoć
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ukrajinske rakete pogodile aerodrom i gasovod u Rusiji: Izbio veliki požar, ima mrtvih i ranjenih

Ukrajinske rakete pogodile aerodrom i gasovod u Rusiji: Izbio veliki požar, ima mrtvih i ranjenih

Mondo pre 59 minuta
Zelenski: Ruski napadi bili su usmereni na civile; Moskva tvrdi da je oborila više od 430 ukrajinskih dronova

Zelenski: Ruski napadi bili su usmereni na civile; Moskva tvrdi da je oborila više od 430 ukrajinskih dronova

Insajder pre 1 sat
Gradonačelnik: Ka Moskovskoj oblasti prethodne noći lansirano više od 430 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik: Ka Moskovskoj oblasti prethodne noći lansirano više od 430 ukrajinskih dronova

Beta pre 2 sata
Zelenski: Rusija želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima

Zelenski: Rusija želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima

Danas pre 1 sat
Moskva na meti najvećeg napada dronovima u poslednje dve godine

Moskva na meti najvećeg napada dronovima u poslednje dve godine

Nova pre 1 sat
Apokaliptična noć u Rusiji, Ukrajinci krenuli u sveopšti napad! Oboreno preko 430 dronova koji su leteli na Moskvu: Pogođeni…

Apokaliptična noć u Rusiji, Ukrajinci krenuli u sveopšti napad! Oboreno preko 430 dronova koji su leteli na Moskvu: Pogođeni aerodrom i glavni gasovod u ovom gradu

Blic pre 1 sat
Gradonačelnik: Ka Moskovskoj oblasti prethodne noći lansirano više od 430 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik: Ka Moskovskoj oblasti prethodne noći lansirano više od 430 ukrajinskih dronova

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijevVladimir Zelenski

Društvo, najnovije vesti »

Advokat Terzić o puštanju Milića: Tako važnom čoveku režima će se omogućiti da odgovara za blaže krivično delo

Advokat Terzić o puštanju Milića: Tako važnom čoveku režima će se omogućiti da odgovara za blaže krivično delo

N1 Info pre 14 minuta
SafeJournalists: Zabrane ulaska crnogorskim novinarima moraju biti odmah ukinute

SafeJournalists: Zabrane ulaska crnogorskim novinarima moraju biti odmah ukinute

Cenzolovka pre 29 minuta
Press – ne pucaj 15: Kofer umesto zaštitnog prsluka i nekažnjivost koja traje

Press – ne pucaj 15: Kofer umesto zaštitnog prsluka i nekažnjivost koja traje

Cenzolovka pre 24 minuta
REM kandidati na testu

REM kandidati na testu

Cenzolovka pre 19 minuta
ANEM ALARM: Nedopustiva politika „Sto za jednog… novinara” koja se sprovodi prema novinarima iz Crne Gore

ANEM ALARM: Nedopustiva politika „Sto za jednog… novinara” koja se sprovodi prema novinarima iz Crne Gore

Cenzolovka pre 14 minuta