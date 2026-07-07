SP UŽIVO: Enco za istoriju, Infantino se prepao zbog gola Egipta

Spušta se zavesa na izuzetno zanimljivu osminu finala.

Ostao je još duel u ovoj fazi. Aktuelni šampion Argentina pobedila je Egipat u kontroverznom meču, posle velikog preokreta, dok će protivnika saznati posle utakmice Švajcarska - Kolumbija od 22 časa. Svu akciju možete pratiti na našem celodnevnom live blogu. Igra se bez pauze od početka mundijala, a već se skoro došlo do četvrtfinala. Aktuelni šampion Argentina pobedila je Egipat u kontroverznom meču, posle velikog preokreta – rezultatom 3:2. Protivnika će saznati