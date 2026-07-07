Večeras na Mundijalu: Faraoni na putu svetskim prvacima

Ostalo je da se odigraju još samo dve utakmice osmine finala Svetskog prvenstva: Argentina - Egipat i Švajcarska - Kolumbija.

Argentina – Egipat, utorak (18.00) Aktuelni svetski šampion Argentina nastavlja odbranu titule u osmini finala protiv neugodnog Egipta. „Albiseleste“ u duel ulaze kao apsolutni favoriti, predvođeni raspucanim Leom Mesijem koji deli vrh liste strelaca. Sa druge strane, selektor Egipta računa na čvrstu defanzivu i iskustvo Mohameda Salaha, koji vreba iz kontranapada. Nikad se ranije nisu sastajali na Svetskim prvenstvima. Pobednik ovog duela u četvrtfinalu ide na