Večeras na Mundijalu: Faraoni na putu svetskim prvacima

Sport klub pre 55 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
Večeras na Mundijalu: Faraoni na putu svetskim prvacima

Ostalo je da se odigraju još samo dve utakmice osmine finala Svetskog prvenstva: Argentina - Egipat i Švajcarska - Kolumbija.

Argentina – Egipat, utorak (18.00) Aktuelni svetski šampion Argentina nastavlja odbranu titule u osmini finala protiv neugodnog Egipta. „Albiseleste“ u duel ulaze kao apsolutni favoriti, predvođeni raspucanim Leom Mesijem koji deli vrh liste strelaca. Sa druge strane, selektor Egipta računa na čvrstu defanzivu i iskustvo Mohameda Salaha, koji vreba iz kontranapada. Nikad se ranije nisu sastajali na Svetskim prvenstvima. Pobednik ovog duela u četvrtfinalu ide na
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