Ne pomažu ni Tramp, FIFA i Infantino – Belgijanci odsvirali kraj Amerikancima!

Spektakl u Sijetlu u kom je Belgija na dominantan način izbacila i poslednjeg, domaćina Mundijala – Amerikance! Dva gola Čarlsa de Ketelarea u prvom poluvremenu i po jedan Vanakena i Lukakua u drugom, za laku i ubedljivu pobedu nad SAD i plasman u četvrtfinale Mundijala – 4:1 (2:1). Belgijanci idu na Špance koji su izbacili Portugaliju u 91. minutu.

Nadmenim Amerikancima nisu pomogli ni njihov predsednik Donal Tramp, FIFA i Đani Infantino koji su otvorili „Pandorinu kutiju“, napravivši presedan, obrisavši volšebno crveni karton Falorinu Balogunu, te je on zaigrao od prvog minuta. Uzalud su pretili Belgijanci da će se žaliti ako se nađe u protokolu, jer je Balogun uz Pulišića predvodio napad SAD. S druge strane, Belgijanci koji su već dali pet golova Amerikancima krajem marta u pripremnom meču (5:2)